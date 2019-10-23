بالفيديو.. المغربي بلهندة يثير أزمة مع الجماهير في دوري الأبطال

أطلقت جماهير غلطة سراي التركي صافرات استهجان على النجم المغربي يونس بلهندة، أثناء خروجه من مواجهة ريال مدريد ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

صبت جماهير النادي التركي جام غضبها على النجم المغربي يونس بلهندة، أثناء خروجه في الشوط الثاني من المباراة، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم الضيوف بهدف الألماني توني كروس، بعد أن أضاع هدفا محققا في الشوط الأول.

لكن لاعب خط الوسط، يونس بلهندة، قابل صافرات الاستهجان بإطلاق الشتائم اتجاه المشجعين، ليزيد من حدة الهجوم عليه.

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ويتعرض النجم المغربي لانتقادات حادة من قبل الجماهير ووسائل الإعلام التركية بعد تراجع مستواه الفني بشكل كبير مع ناديه "غلطة سراي" خلال الفترة الماضية.

وانتهت المباراة بفوز الريال بهدف نظيف، ليرفع الملكي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد غلطة سراي عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

المصدر: "تويتر"