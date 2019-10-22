 
مباشر

بايرن ميونيخ يتخطى عقبة أولمبياكوس بدوري الأبطال

الرياضة

بايرن ميونيخ يتخطى عقبة أولمبياكوس بدوري الأبطال
Globallookpress Sven Hoppe
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkwj

اقتنص بايرن ميونيخ الألماني فوزا في غاية الأهمية خارج الديار من فريق أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية البايرن عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" والفرنسي كورينتين توليسو، في الدقائق 34، 62 و75، بينما أحرز هدفي أولمبياكوس كل من المغربي يوسف العربي والبرازيلي جويليرمي دوس سانتوس في الدقيقتين 23 و79.

إقرأ المزيد
كروس يقود ريال مدريد لتحقيق انتصاره الأول بدوري الأبطال (فيديو)
كروس يقود ريال مدريد لتحقيق انتصاره الأول بدوري الأبطال (فيديو)

وبهذه النتيجة، حقق بايرن العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تذيل أولمبياكوس الترتيب بنقطة يتيمة. 

وفي مباراة ثانية بذات المجموعة، اكتسح توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفه النجم الأحمر الصربي بخماسية بيضاء، وسجل هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين هدفين لكل منهما، فيما تكفل الأرجنتيني إيريك لاميلا بالهدف الخامس.

وبهذا الفوز، صعد توتنهام إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ومتقدما بفارق نقطة واحدة عن النجم الأحمر الذي توقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث. 

المصدر: sportbox.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رونالدو يكسب من إنستغرام أعلى من أجره في يوفنتوس سنويا!