بايرن ميونيخ يتخطى عقبة أولمبياكوس بدوري الأبطال

اقتنص بايرن ميونيخ الألماني فوزا في غاية الأهمية خارج الديار من فريق أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية البايرن عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" والفرنسي كورينتين توليسو، في الدقائق 34، 62 و75، بينما أحرز هدفي أولمبياكوس كل من المغربي يوسف العربي والبرازيلي جويليرمي دوس سانتوس في الدقيقتين 23 و79.

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وبهذه النتيجة، حقق بايرن العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تذيل أولمبياكوس الترتيب بنقطة يتيمة.

وفي مباراة ثانية بذات المجموعة، اكتسح توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفه النجم الأحمر الصربي بخماسية بيضاء، وسجل هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين هدفين لكل منهما، فيما تكفل الأرجنتيني إيريك لاميلا بالهدف الخامس.

وبهذا الفوز، صعد توتنهام إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ومتقدما بفارق نقطة واحدة عن النجم الأحمر الذي توقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث.

المصدر: sportbox.ru