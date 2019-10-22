أعرب الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب ضيفه السد القطري.

والتقطت عدسة الكاميرا فرحة الوليد بن طلال فور إطلاق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية المباراة.

وغرد الوليد بن طلال عبر حسابه الشخصي في "تويتر" عقب المباراة: "مبروك لجمهور وإدارة ولاعبي الهلال التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، وبالتوفيق في الجولة النهائية.. نهائي كأس آسيا".

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وتأهل الهلال للمباراة النهائية رغم الخسارة في الرياض اليوم 2-4 أمام السد في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية، بفضل فوزه خارج الأرض، في الدوحة، ذهابا، بنتيجة 4-1 مطلع الشهر الجاري.

المصدر: تويتر