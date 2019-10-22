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رونالدو على موعد مع رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

رونالدو على موعد مع رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا
Globallookpress Federico Tardito / Insidefoto vi
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بات الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على موعد مع تحطيم رقم تاريخي في مواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي.

ويستضيف يوفنتوس نظيره لوكوموتيف موسكو، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن رونالدو سجل في 33 ناديا مختلفا في دوري أبطال أوروبا، متساويا مع راؤول غونزاليس أسطورة ريال مدريد الإسباني.

وفي حال سجل النجم البرتغالي هدفا في مرمى الفريق الروسي مساء اليوم، فإنه سوف يتخطى راؤول ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في شباك 34 ناديا مختلفا بدوري الأبطال.

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يذكر أن رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري الأبطال، حيث أحرز 130 هدفا، منها 66 في دور المجموعات.

ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، بعدما فاز على باير ليفركوزن الألماني وتعادل مع أتلتيكو مدريد، فيما يأتي لوكوموتيف في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط عقب فوزه على ليفركوزن وخسارته أمام أتلتيكو مدريد.

المصدر: وكالات

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