 
مباشر

رونالدو على رأس قائمة "السيدة العجوز" لمباراة لوكوموتيف موسكو في دوري الأبطال

الرياضة

رونالدو على رأس قائمة
AFP XfRjiouA9U
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mksb

أعلن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، قائمة فريقه لمباراة ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، المقررة اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة يوفنتوس تواجد 19 لاعبا، هم:

في حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو وبوفون.

في خط الدفاع: دي ليخت، ساندرو، بونوتشي، دانيلو، روجاني وديميرال.

في خط الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، رابيو وبنتانكور.

في خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، هيغواين، برنارديسكي وكوادرادو.

إقرأ المزيد
برشلونة يشتري صمت أتلتيكو مدريد بـ 15 مليون يورو
برشلونة يشتري صمت أتلتيكو مدريد بـ 15 مليون يورو

ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، بعدما فاز على باير ليفركوزن الألماني وتعادل مع أتلتيكو مدريد، فيما يأتي لوكوموتيف في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط  عقب فوزه على ليفركوزن وخسارته أمام أتلتيكو مدريد.

المصدر: juventusfcen/twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رونالدو يكسب من إنستغرام أعلى من أجره في يوفنتوس سنويا!