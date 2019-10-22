رونالدو على رأس قائمة "السيدة العجوز" لمباراة لوكوموتيف موسكو في دوري الأبطال

أعلن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، قائمة فريقه لمباراة ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، المقررة اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة يوفنتوس تواجد 19 لاعبا، هم:



في حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو وبوفون.



في خط الدفاع: دي ليخت، ساندرو، بونوتشي، دانيلو، روجاني وديميرال.



في خط الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، رابيو وبنتانكور.



في خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، هيغواين، برنارديسكي وكوادرادو.

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ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، بعدما فاز على باير ليفركوزن الألماني وتعادل مع أتلتيكو مدريد، فيما يأتي لوكوموتيف في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط عقب فوزه على ليفركوزن وخسارته أمام أتلتيكو مدريد.

المصدر: juventusfcen/twitter