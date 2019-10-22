عقوبة قاسية ضد نجم السد القطري بعد اعتراضه على حكم لقاء الهلال السعودي

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقوبة ضد عبد الكريم حسن، لاعب السد القطري، بالإيقاف 5 أشهر عن كافة مسابقات الأندية الآسيوية.

وقررت لجنة الانضباط توقيع عقوبة على أفضل لاعب في آسيا العام الماضي بالإيقاف إلى جانب تغريمه 5 آلاف دولار، بعد اعتراضه على قرارات حكم الدولي العماني أحمد الكاف، عقب احتساب ركلة حرة عليه.

وكان عبد الكريم حسن قد تعرض للطرد في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال السعودي.

Abdelkarim Hassan is banned for five months of Asian club competition and is also fined $5000 after his aggressive reaction to the referee Ahmed Al Kaf in Al-Sadd's semifinal 1st leg against Al-Hilal pic.twitter.com/DQDH7CVbJd — Qatar Football Live (@QFootLive) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩

وخسر السد في مباراة الذهاب أمام الهلال على أرضه ووسط جماهير بنتيجة 4-1، في انتظار مباراة الإياب التي تقام بالرياض اليوم.

يذكر أن عقوبة اللاعب القطري تبدأ من 21 أكتوبر الجاري، وستستمر حتى 20 مارس من العام المقبل.

المصدر: وكالات