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عقوبة قاسية ضد نجم السد القطري بعد اعتراضه على حكم لقاء الهلال السعودي

الرياضة

عقوبة قاسية ضد نجم السد القطري بعد اعتراضه على حكم لقاء الهلال السعودي
Reuters AHMED JADALLAH
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أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقوبة ضد عبد الكريم حسن، لاعب السد القطري، بالإيقاف 5 أشهر عن كافة مسابقات الأندية الآسيوية.

وقررت لجنة الانضباط توقيع عقوبة على أفضل لاعب في آسيا العام الماضي بالإيقاف إلى جانب تغريمه 5 آلاف دولار، بعد اعتراضه على قرارات حكم الدولي العماني أحمد الكاف، عقب احتساب ركلة حرة عليه.

وكان عبد الكريم حسن قد تعرض للطرد في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال السعودي.

وخسر السد في مباراة الذهاب أمام الهلال على أرضه ووسط جماهير بنتيجة 4-1، في انتظار مباراة الإياب التي تقام بالرياض اليوم.

يذكر أن عقوبة اللاعب القطري تبدأ من 21 أكتوبر الجاري، وستستمر حتى 20 مارس من العام المقبل.

المصدر: وكالات

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