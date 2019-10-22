أستراليا تنهي عزلة كيريوس "المشاغب" في كأس ديفيز

أنهى ليتون هيويت كابتن أستراليا عزلة نيك كيريوس المثير للجدل باختياره ضمن الفريق الذي سيخوض النسخة الأولى لنهائيات كأس ديفيز بمشاركة 18 فريقا بمدريد في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر.

وقال كابتن أستراليا في كأس ديفيز للتنس إن اللاعب البالغ 24 عاما قد يكون من "الشخصيات المختلفة" في عالم التنس، لكنه ينسجم جيدا مع الفريق الأسترالي.

وكان هيويت قد استبعد كيريوس من المواجهة في فبراير الماضي أمام البوسنة بسبب تصرفاته "التي تخالف قيم الفريق الأسترالي".

وتجاهل هيويت، الفائز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، تصرفات كيريوس في الفترة الأخيرة، والتي تضمنت تغريمه ماليا عقب خسارته في بطولة سينسوناتي الشهر الماضي بعد شجاره مع الحكم وتحطيم عدة مضارب.

كما وضع كيريوس نفسه في مأزق جديد بعد أن اتهم اتحاد المحترفين بالفساد خلال مشاركته في أمريكا المفتوحة.

وتلقى كيريوس عقوبة إيقاف لستة أشهر مع وقف التنفيذ في سبتمبر أيلول بسبب تلك المخالفات، لكنها تسري فقط على بطولات اتحاد المحترفين وليس كأس ديفيز.

Nick Kyrgios returns to fold for Australia’s Davis Cup team finals | The New Daily https://t.co/iH5p3EAj5K — Andrew Tate, sports editor (@SportingSpud) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩

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وأبلغ هيويت الصحفيين يوم الثلاثاء:"نيك يملك شخصية مختلفة ويجب ألا نضع كل الأشخاص في قالب واحد".

وتابع:"يتعين عليك أن تتعامل مع مختلف الشخصيات في كل الرياضات، وأشعر أني أعرف نيك جيدا، نفذ تعليماتي جيدا خلال مشاركاته السابقة معي في كأس ديفيز.. لم يرتكب أي خطأ".

وينضم كيريوس، المصنف 30 عالميا، إلى أليكس دي ميناور وجون ميلمان وجوردان طومسون وجون بيرز المتخصص في الزوجي في أول ظهور له مع أستراليا في كأس ديفيز منذ قرابة عامين.

وأوقعت القرعة أستراليا مع بلجيكا وكولومبيا في المجموعة الرابعة.

المصدر: رويترز