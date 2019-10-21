إسرائيل تشارك في بطولة "التسامح" للجودو في أبو ظبي

يشارك فريق رياضي إسرائيلي في منافسات بطولة التسامح "غراند سلام أبو ظبي للجودو الكبرى" التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اعتبارا من الخميس المقبل وحتى 26 أكتوبر الحالي.

وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن البعثة الإسرائيلية تتألف من خمسة لاعبين.

وتشارك في البطولة 104 دول، بعد اعتذار غامبيا وغياب اليابان لاستعدادها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2020".

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وتكتسب تلك البطولة أهمية خاصة، حيث تأتي في نهاية الموسم الحالي لبطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2019، والتي تسعى من خلالها الاتحادات الأعضاء لصدارة التصنيف الدولي والتأهل لدورة طوكيو.

وشهدت الدول العربية في الفترات الأخيرة عدة بطولات رياضية بمشاركة فرق إسرائيلية، ما أثار ردود فعل منددة، خاصة من النشطاء والجهات المناهضة للتطبيع.

المصدر: وكالات