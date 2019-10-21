قبل 5 دقائق من النهاية.. العنف يلغي مباراة كروية في المكسيك (فيديو)

انتهى أسبوع من العنف والاحتجاجات في المكسيك بمشكلة جديدة، الأحد، عقب إلغاء مباراة بالدوري المحلي بين أتليتيكو سان لويس وكيريتارو، قبل 5 دقائق من النهاية بسبب اشتباكات بين المشجعين.

وكان الفريق الزائر كيريتارو متقدما 2-0 قبل أن يلغي الحكم المباراة، بعدما ألقى مشجعون أجساما على بعضهم واقتحم بعضهم الملعب.

وهذه المرة الثانية في ثلاثة أيام التي تحدث فيها أعمال عنف في مباراة كبيرة في المكسيك.

¡Tarde de terror en el Alfonso Lastras! ❌



La violencia se volvió a hacer presente en el futbol mexicano y el caos se apoderó del duelo entre el Atlético de San Luis y Querétaro



La crónica de lo sucedido esta tarde, en San Luis Potosí 👇🏻https://t.co/NK4DtTVV7Ppic.twitter.com/stSrBzKDOc — RadioCentro Deportes (@RcentroDeportes) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

واضطر المسؤولون الخميس الماضي إلى إلغاء مباراة في الدرجة الثانية بين دورادوس وأتلانتي بعد معارك عنيفة في مدينة كولياكان بشمال غرب البلاد بسبب أمور تتعلق بعصابات تهريب المخدرات.

وظهرت مشاهد هزلية أيضا في الملعب في فيراكروز الجمعة عندما احتج لاعبو أصحاب الأرض على عدم الحصول على رواتبهم ورفضوا لمس الكرة في اللحظات الأولى من المواجهة أمام تيغريس.

وسجل تيغريس مرتين في أول أربع دقائق بينما وقف لاعبو فيراكروز دون حركة، وبدأ الفريق صاحب الأرض بعد ذلك في اللعب بشكل معتاد وخسر 3-1 في نتيجة تركته في المركز الأخير بالدوري المحلي.

المصدر: رويترز