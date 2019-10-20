ميلان يخرج بتعادل بطعم الهزيمة أمام ليتشي (فيديو)

فرط فريق ميلان بفوز كان في متناوله، في عقر داره، أمام ضيفه ليتشي، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم الفريق "اللومباردي" مرتين عبر كل من التركي هاكان تشالهان أوغلو، والمهاجم البولندي كريستوف بيونتيك، في الدقيقتين (20 و81) على الترتيب.

ورد الضيوف في كل مرة بهدف التعادل، الأول عبر المهاجم السنغالي خوما باباكار، في الدقيقة 62، والثاني بواسطة ماركو كالديروني، في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع، على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

واكتفى فريق ميلان "الروسونيري" بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل الذي جاء بطعم الهزيمة، رفع بها رصيده إلى 10 نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو".

بينما رفع ليتشي رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الخامس عشر على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات