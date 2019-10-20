لاعبة روسية تحرز هدفا ساحرا (فيديو)

قادت اللاعبة الروسية، ناديجدا كاربوفا، فريق إشبيلية الإسباني للفوز على إسبانيول برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات.

وأحرزت النجمة الروسية هدفين من الرباعية، الأول بطريقة ساحرة "بعقب" قدمها.

وانضمت ناديجدا كاربوفا، إلى صفوف فريق إشبيلية في يناير الماضي، ولعبت قبل ذلك في صفوف الفريق الإسباني الآخر فالنسيا، ودافعت عن ألوان الناديين الروسيين "تشيرتانوفو" و"زوركي".

يذكر أن ناديجدا كاربوفا أحرزت ستة أهداف للمنتخب الروسي للسيدات، خلال 24 مباراة شاركت فيها.

المصدر: وكالات