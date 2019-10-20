موراي يتوج بأول لقب منذ عودته بعد عملية جراحية (فيديو)

أحرز آندي موراي أول لقب له بعد عامين ونصف العام، على حساب السويسري ستانيسلاس فافرينكا، بفوزه عليه في بطولة "أنتويرب" البلجيكية للتنس، البالغة جوائزها أكثر من 711 ألف يورو.

وتمكن موراي المصنف الأول عالميا سابقا، من قلب تأخره إلى فوز بنتيجة (3-6) و(6-4) و(6-4)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعتين و28 دقيقة.

وحصد آندي موراي (32 عاما)، أول لقب له منذ بطولة دبي 2017 عندما كان المصنف الأول عالميا، واللقب الـ 46 في مسيرته الاحترافية، حتى الآن.

وقال موراي، الذي خضع لعملية جراحة لعلاج مشكلة متجددة أعلى الفخذ في يناير الماضي، بعد المباراة: "من الرائع العودة واللعب ضد ستان في نهائي مثل هذا، قدم أداء رائعا".

وأضاف النجم البريطاني: "لم أتوقع أن أكون في هذا الوضع لذا أنا سعيد للغاية".

المصدر: وكالات