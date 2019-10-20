إنتر يفك عقدة ساسولو ويضيق الخناق على يوفنتوس (فيديو)

فك إنتر ميلان عقدته أمام مضيفه ساسولو، حيث خسر أمام الأخير أربع مرات في مواجهاتهما الست الأخيرة، وذلك بفوزه عليه 4-3، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب أنطونيو كونتي، اللقاء على خلفية هزيمته في المرحلة الماضية قبل عطلة المباريات الدولية على يد غريمه يوفنتوس (1-2) حامل اللقب، ما سمح للأخير بانتزاع الصدارة منه. لكنه نجح في العودة سريعا إلى سكة الانتصارات وتحقيق فوزه السابع في ثماني مراحل، وذلك بفضل ثنائية لكل من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والبلجيكي روميلو لوكاكو، في الدقائق 2، و38، و45، و71.

أما ثلاثية ساسولو، فقد تناوب على تسجيلها، دومينيكو بيراردي، وفيليب ديوريتشيتش، وجيريمي بوغا، في الدقائق 16، 74، و82 على الترتيب.

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ورفع إنتر، الذي خسر مباراتيه الماضيتين أمام برشلونة الإسباني في دوري الأبطال ويوفنتوس في "سيري أ"، بالنتيجة ذاتها (1-2)، رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة خلف فريق "السيدة العجوز"، الذي فاز أمس السبت، على ضيفه بولونيا بصعوبة 2-1.

المصدر: وكالات