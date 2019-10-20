ميسي ينشر صورة مع رفيقته في أيام المراهقة ويعلق بكلمتين

نشر نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، صورة قديمة التقطها خلال أيام المرهقة مع رفيقته حينها وزوجته الحالية، أنتونيلا روكوزو.

وعلق ميسي (32 عاما) على الصورة قائلا: "الأعوام تجري".

ومعروف أن قصة حب ميسي وروكوزو، التي تصغره بعامين، تعود إلى الطفولة، فالفتاة هي ابنة عم لوكاس سكاليا، أحد أفضل أصدقاء "البرغوث" منذ الصغر، وكان زميلا له أيضا في ناشئي فريق نيويلز أولد بويز، وأحبها ميسي منذ كان عمره 9 سنوات فقط.

واستمرت العلاقة بينهما بعدما انتقل صاحب الكرة الذهبية 5 مرات إلى برشلونة في العام 2000، لكن الأمر ظل مستترا، قبل أن يكشف اللاعب نفسه في مقابلة صحفية عام 2009 مع إحدى القنوات التلفزيونية "الكتالونية"، أن لديه "رفيقة عاطفية" في الأرجنتين. وبعدها بأشهر قليلة، انتقلت روكوزو للعيش إلى جانبه في إسبانيا.

وتزوج ميسي من روكوزو في العام 2017، ولديهما ثلاثة أبناء وهم، تياغو، وماتيو، وتشيرو.

المصدر: RT