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أول تعليق لزيدان بعد سقوط ريال مدريد في مايوركا

الرياضة

أول تعليق لزيدان بعد سقوط ريال مدريد في مايوركا
Globallookpress
أول تعليق لزيدان بعد سقوط ريال مدريد في مايوركا
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برر مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، خسارة فريقه أمس السبت، أمام مضيفه مايوركا (0-1)، في الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني، بالبداية السيئة وحماس لاعبي الفريق المنافس.

وقال "زيزو" عقب المباراة: "لقد بدأنا المباراة بشكل سيىء للغاية، لكن الفريق تحسن مع نهاية الشوط الأول وبعد الاستراحة، ومع ذلك لم ننجح (في تسجيل الأهداف). نحتاج إلى المضي قدما، ولكن هناك العديد من المباريات التي كلفتنا غاليا".

وأشاد زيدان، بالأداء الذي قدمه لاعبو فريق مايوركا قائلا: "لقد واجهنا فريقا متحمسا للغاية، ولا يستحق أن يتواجد في المراكز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري.. لقد سيطرنا على مجريات المباراة، لكن لم نصنع العديد من فرص التسجيل".

وأكد "زيزو"، أن لاعبي فريقه يتعرضون لضغط رهيب هذا الموسم: "المشكلة هي أن فريقنا يجب عليه كل ثلاثة أيام أن يظهر كم هو جيد. يجب أن نظهر نتائج متسقة. نحن بحاجة إلى الاستقرار إذا أردنا الفوز بشيء ما هذا الموسم".

ورفض المدرب الفرنسي، تبرير الخسارة بغياب مجموعة من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة، حيث قال: "لا أعذار للخسارة. لم يكن جميع اللاعبين يعانون من الإصابة، يجب على أولئك الذين يمكنهم اللعب إظهار أنهم يستحقون أن يحملوا قميص ريال مدريد. لا يوجد شيء يجب القيام به حيال الإصابات".

المصدر: championat.com

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