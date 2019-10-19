التشكيلة الأساسية.. غيابات بالجملة في صفوف ريال مدريد أمام مايوركا

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على فريق ريال مايوركا، اليوم في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعاني ريال مدريد من آفة الإصابات، وسيخوض هذه المباراة في غياب عدد من لاعبيه، وفي مقدمتهم ثنائي خط الوسط، الألماني توني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش، إضافة إلى كل من ناتشو، وماركو أسينسيو، وغاريث بيل، ولوكاس فاسكيز للإصابة، إضافة إلى دانيال كارفاخال لسبب فني.

كما سيغيب النجم البلجيكي إيدين هازارد، عن هذه المباراة، ولكن لسبب سار، حيث رزق بطفله الرابع صباح اليوم السبت، وحصل على إذن بالغياب من المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسيبدأ زيدان، هذه المواجهة بالتشكيلة الأساسية التالية:

وفي المقابل، اختار المدير الفني لفريق ريال مايوركا، فرناندو فازكويز، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الملكي:

المصدر: "@RCD_Mallorca/@realmadriden"