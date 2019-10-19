التشكيلة الأساسية لمباراة يوفنتوس وبولونيا
كشف مدربا فريقي يوفنتوس وضيفه بولونيا عن التشكيلة الأساسية لخوض المباراة التي تجمعهما، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ووضع الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب "اليوفي"، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه بولونيا:
Questa sera la Juve scende in campo così ⚫️⚪️ #JuveBologna#ForzaJuvepic.twitter.com/6dwrI6rWTu— JuventusFC (@juventusfc) 19 октября 2019 г.
بينما سيبدأ الصربي سينيشا ميخايلوفيتش، المدير الفني لبولونيا، المباراة ضد ضيفه "اليوفي"، على ملعب "جوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو، بالتشكيلة الأساسية التالية:
📋 LINE-UP 📋— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) 19 октября 2019 г.
Mihajlovic's side to take on Juventus tonight 💪#JuventusBologna#WeAreOnepic.twitter.com/YGVPHfDtY7
المصدر: "@juventusfc/@BolognaFC1909en"