تشيلسي يواصل انتصاراته في الدوري الإنجليزي ويرتقي للمركز الثالث (فيديو)

واصل نادي تشيلسي نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، وحقق فوزه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه اليوم على ضيفه نيوكاسل 1-0، في الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل الإسباني ماركوس ألونسو، هدف تشيلسي الوحيد، في الدقيقة 74، من تسديدة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة جزاء نيوكاسل.

وبهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 17 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتا في جدول ترتيب الدوري، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة مانشستر سيتي الرابع (16 نقطة) أمام مضيفه كريستال بالاس، ومباراة أرسنال الخامس (15 نقطة) ضد مضيفه شيفلد يونايتد.

أما نيوكاسل، فقد تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الـ 18.

المصدر: وكالات