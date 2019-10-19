في مباراة مثيرة.. لاتسيو يعود من بعيد أمام أتلانتا وينتزع نقطة ثمينة

في واحدة من أروع مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم، حول لاتسيو تأخره بثلاثية نظيفة أمام أتلانتا، إلى تعادل بنتيجة 3-3، في مباراة أقيمت اليوم، في المرحلة الثامنة من "الكالتشيو".

وتقدم أتلانتا بثلاثة أهداف في الشوط الأول، سجلها كل من لويس مورييل "هدفين"، وأليخاندرو غوميز، في الدقائق 23، و28، و37، قبل أن يرد لاتسيو في الشوط الثاني، بثلاثة أهداف أيضا، من توقيع المهاجم الدولي الإيطالي شيرو إيموبيلي (هدفين من ضربتي جزاء)، والأوروغوياني خواكين كوريا، في الدقائق 69، و70، و93.

وبهذه النتيجة، رفع لاتسيو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد أتلانتا إلى 17 نقطة، وحافظ على مركزه الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: RT