رئيس UFC متهما البطل "القديس" بالبخل: يحتفظ بأول دولار حصل عليه!

ادعى رئيس منظمة (UFC) الأمريكي دانا وايت، أن بطل العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) السابق، الكندي جورج سان - بيير، يتعامل مع الأموال بطريقة خاصة.

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وقال دانا وايت في مقابلة مع شبكة "Complex" ردا على سؤال حول وجود مقاتل ما في عالم (UFC) يمكنه إعادة إهداء ما أهدي له لشخص آخر: "لا يفعل ذلك إلا الشخص البخيل جدا، الذي لا يحب أن يصرف شيئا. جورج سان - بيير، يتعامل مع المال بطريقة خاصة. أعتقد أن جورج سان - بيير لا يزال يحتفظ بأول دولار حصل عليه في مكان ما. يمكن أن أكون مخطئا، لا أعرف عاداته الشخصية فيما يتعلق بالإنفاق، لكنني سأذكر اسمه. ربما سأخرج شخصا ما عن طوره بهذه الكلمات".

يذكر أن جورج سان – بيير (37 عاما)، بطل العالم سابقا في وزنين مختلفين، وضع حدا لمسيرته الاحترافية، ولكنه أعرب عن استعداده للعودة إلى القفص، لمواجهة الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة (UFC) الحالي، إذا كان العقد جيدا.

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المصدر: وكالات