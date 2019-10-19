أجرى البطل السابق لمنظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، الأمريكي مايكل بيسبينغ، عملية جراحية معقدة في الركبة بنجاح، إذا استبدل المفصل الطبيعي بآخر صناعي من صفائح فضية اللون.

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ونشر المقاتل صورة جماعية مع عائلته عبر حسابه الشخصي "إنستغرام"، بعد إجراء العملية، وهو يقف على العكازات، وعلق عليها قائلا: "اليوم تم استبدال ركبتي تماما. لقد كنت أعاني من الألم منذ عام 2005، عندما تمزق الرباط الصليبي أثناء التدريب مع جورج سان - بيير. لسنوات عديدة لم أستطع تمديد ساقي. كل ما تمكنت من فعله هو أنني تعلمت كيفية التعايش مع الألم. في الأشهر الأخيرة، أصبح الألم شديدا لدرجة أنني لم أتمكن من المشي والتنزه مع كلبي دون أن أشعر بألم شديد".

وأضاف مايكل بيسبينغ: "بعد التشاور مع الأطباء، قررنا أن الوقت قد حان لاستبدال الركبة. لقد فتح فصل جديد في حياتي. ركبة جديدة، وأنا جديد!".

كما نشر صورة لركبته بعد إجراء العملية، ولا ينصح بمشاهدة "الصورة المروعة" لأصحاب القلوب الضعيفة، ولكن يمكن لبعض الناس من المختصين الاستفادة منها، للمشاهدة عبر الرابط التالي: مقاتل يستبدل مفصل ركبته الطبيعي بآخر صناعي كليا (صور + فيديو).

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وكان المقاتل الأمريكي، الذي أدرج اسمه في قاعة مشاهير منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، قد نشر، في وقت سابق، صورة عبر حسابه الشخصي "إنستغرام" أيضا، قبل إجراء العملية، تظهر فيها ركبته مفتوحة تماما.

كما نشر في أوائل شهر أكتوبر الجاري، مقطع فيديو "مروعا" اعترف فيه بأن عينه اليمنى اصطناعية، وأخرجها من محجرها خلال البث المباشر، "في مشهد مخيف" بعض الشيء (لا ينصح بمشاهدته أيضا لأصحاب القلوب الضعيفة). وقال إنه يعاني من مشاكل في الرؤية، منذ عام 2013، ولذلك يرتدي نظارات شمسية.

ووضع مايكل بيسبينغ، البالغ من العمر 40 عاما، حدا لمسيرته الاحترافية، في عام 2017، بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من المقاتل الكندي جورج سان-بيير، وكالفن غاستيلوم، وحقق خلال مسيرته 30 انتصارا مقابل 9 هزائم.

المصدر: وكالات