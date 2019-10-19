غزة تشهد انطلاق أول فريق للناشئين لذوي البتر على مستوى الشرق الأوسط

انطلق أمس الجمعة، أول فريق للناشئين في كرة القدم لذوي البتر في قطاع غزة، ليكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وساهم المدرب الإيرلندي، سيمون بيكر، في إنشاء هذا الفريق، وإرساء قواعد كرة القدم لذوي البتر في قطاع غزة.

RT

بيكر مؤسس جمعية إيرلندا في كرة قدم البتر، والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم لذوي البتر، فقد طرفه في حادث بناء، ساعدته الرياضة التي أنشأها في تحويل حياته ويكرس حاليا جل وقته لنشر هذه الرياضة في مختلف بلدان العالم، منها تنزانيا، وكولومبيا، وبلده الأم إيرلندا.

RT

RT

وزار بيكر قطاع غزة للمرة الأولى في أبريل الماضي، حين درب الأندية والحكام، والمدربين على قواعد اللعب الدولية، مما ساهم في تنظيم الدوري الأول لكرة القدم لذوي البتر صيف 2019.

وتأتي زيارته الحالية لقطاع غزة، في إطار متابعة تطور الأندية، وعملها على تحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها قبل ستة أشهر، والمساهمة في انضمام فلسطين للاتحاد الدولي لكرة القدم لذوي البتر. هذا الانضمام سيفتح المجال أمام الفرق للمشاركة في المباريات العالمية.

RT

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر، سهير زقوت "للرياضة أثر كبير في حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، نهدف من خلال هذه الأنشطة إلى دمجهم في المجتمع من جديد".

وأضافت أن "رؤية الأشبال اليوم يدعونا للفخر. هؤلاء هم المستقبل وهم من سيمثلون بلادهم في المسابقات الدولية، كما حدث مع فريق كرة السلة للكراسي المتحركة".

ووجه بيكر رسالته للناشئين المشاركين قائلا لهم "لا تستسلموا، غزة غنية بكم".

المصدر: RT