ميسي يرفض توقيع عقد طويل الأمد مع برشلونة ويوضح السبب

رفض النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، التوقيع على عقد مدى الحياة مع فريقه برشلونة، الذي انضم إليه في العام 2000 وهو في الـ13 من عمره.

وقال ميسي، إنه تلقى فعلا عرضا من برشلونة لتوقيع عقد يبقيه مدى الحياة في برشلونة، مؤكدا: "صحيح أن برشلونة قدم لي عقدا للبقاء معه مدى الحياة، لكنني قلت لا أريد أن أرتبط مع الفريق بمثل هذه العقود".

"I don't want to be here if I'm not happy"



There's talk of a new contract for Messi



But he doesn't want one that binds him to @FCBarcelona



👀 https://t.co/9Pi8yVoq4bpic.twitter.com/zHhESng5g8 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) October 18, 2019

وتابع "البرغوث" موضحا سبب رفضه قبول العرض قائلا: "لا أريد أن ألعب إن لم أكن بحالة جيدة. أريد التنافس ومواصلة الكفاح من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، وليس من أجل العقد. لكن من الواضح أنني سأبقى في برشلونة حتى نهاية مسيرتي الاحترافية".

وينتهي عقد ميسي الحالي مع برشلونة في يونيو 2021، وأعطى مؤخرا الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات لتجديد تعاقده.

وتوج ميسي مؤخرا، للمرة السادسة في تاريخه، بجائز الحذاء الذهبي، التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية خلال كل موسم.

يذكر أن ابن الـ32 عاما، استهل مسيرته مع الفريق الأول لنادي برشلونة، في الـ16 من أكتوبر 2004، وتوج معه حتى الآن، بتسعة ألقاب في مسابقة الدوري الإسباني، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى ألقاب أخرى في بطولات محلية وقارية.

المصدر: Marca