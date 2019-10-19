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الملاكم الروسي بيتيربييف يسقط منافسه الأوكراني بالضربة القاضية (فيديو)

الرياضة

الملاكم الروسي بيتيربييف يسقط منافسه الأوكراني بالضربة القاضية (فيديو)
Strictly Boxing Fans/Twitter.com
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أسقط الملاكم الروسي، أرتور بيتيربييف، منافسه الأوكراني، ألكسندر غفوزديك، بالضربة الفنية القاضية، في نزال جمعهما، اليوم السبت، في الولايات المتحدة الأمريكية.

واتسم النزال بالقوة والإثارة بين البطلين، قبل أن يحسمه بيتيربييف لمصلحته في الجولة العاشرة، بالضربة الفنية القاضية، لينتزع بذلك حزام بطل العالم حسب تصنيف المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في فئة الوزن نصف الثقيل، ويحتفظ بحزامه وفقا للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

وحقق بيتيربييف (34 عاما) 15 فوزا في مسيرته الاحترافية، دون أن يتعرض لأي خسارة حتى الآن.

في المقابل، مني غفوزديك (32 عاما) بخسارته الأولى في مسيرته، بعدما فاز بـ17 نزالا ، أنهى 14 منها بالضربة القاضية.

المصدر: lenta.ru

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