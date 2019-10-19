الملاكم الروسي بيتيربييف يسقط منافسه الأوكراني بالضربة القاضية (فيديو)

أسقط الملاكم الروسي، أرتور بيتيربييف، منافسه الأوكراني، ألكسندر غفوزديك، بالضربة الفنية القاضية، في نزال جمعهما، اليوم السبت، في الولايات المتحدة الأمريكية.

واتسم النزال بالقوة والإثارة بين البطلين، قبل أن يحسمه بيتيربييف لمصلحته في الجولة العاشرة، بالضربة الفنية القاضية، لينتزع بذلك حزام بطل العالم حسب تصنيف المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في فئة الوزن نصف الثقيل، ويحتفظ بحزامه وفقا للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

Artur Beterbiev stops Gvozdyk in the 10th round!



He is now the IBF, WBC and the lineal light heavyweight champion of the world!



🥊 15 Fights

🏆 15 Wins

💪 15 Knockouts



Absolute beast!pic.twitter.com/ne1eWPc4nd — Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) October 19, 2019

وحقق بيتيربييف (34 عاما) 15 فوزا في مسيرته الاحترافية، دون أن يتعرض لأي خسارة حتى الآن.

في المقابل، مني غفوزديك (32 عاما) بخسارته الأولى في مسيرته، بعدما فاز بـ17 نزالا ، أنهى 14 منها بالضربة القاضية.

المصدر: lenta.ru