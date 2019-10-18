لوكوموتيف موسكو يكرم وفادة ضيفه أخمات بثنائية (فيديو)
تغلب فريق لوكوموتيف موسكو على ضيفه أخمات (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وحملت ثنائية فريق العاصمة موسكو توقيع كل من لاعبيه، ألكسندر كولومييتسيف، والبرتغالي جواو ماريو، في الدقيقتين (23 و86) على الترتيب.
📹 Дебютный гол Александра Коломейцева в этом сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 18 октября 2019 г.
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📹 Жоао Марио забивает свой первый гол в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 18 октября 2019 г.
📺 #АхматЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
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وانفرد لوكوموتيف موسكو، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي، بصدارة الدوري برصيد 29 نقطة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.
بينما توقف رصيد أخمات عند 12 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر، حتى الآن، في جدول الترتيب.
المصدر: RT