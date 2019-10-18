السوري عمر السومة يسجل هدفا بتسديدة صاروخية في المقص (فيديو)

فاز فريق الأهلي على ضيفه التعاون (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.

وفاجأ مهاجم التعاون، هيلدون أوجوستو، من الرأس الأخضر (كاب فيردي)، أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية.

ورد الأهلاوي عبد الفتاح توفيق عسيري بهدف التعادل، في الدقيقة 22، وضاعف النتيجة زميله المهاجم دجانيني تافاريس، من الرأس الأخضر أيضا، قبل دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.

ومن ثم اختتم النجم عمر السومة ثلاثية أصحاب الأرض، في الدقيقة 70 بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد من ضربة حرة مباشرة، في المقص الأيسر.

وحقق الأهلي بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 14 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة في قائمة الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد التعاون عند 7 نقاط، ويحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

المصدر: وكالات