في بيان رسمي.. ريال مدريد يعلن اتفاقه مع برشلونة على موعد جديد للكلاسيكو

أصدر نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، بيانا رسميا على موقعه الرسمي، كشف فيه موقفه من تأجيل مباراة الكلاسيكو مع الغريم التقليدي برشلونة.

وقال النادي الملكي في بيانه: "على ضوء قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتأجيل المباراة التي كان من المقرر أن تلعب، يوم السبت 26 أكتوبر الجاري، بين برشلونة وريال مدريد، والذي ينص على أن الناديين يتوجب عليهما الاتفاق على موعد جديد للمباراة، يعلن ريال مدريد أن الموعد المقترح من كلا الناديين هو 18 ديسمبر".

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة، تأجيل مباراة القمة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى لدواع أمنية، ومنح مهلة للفريقين حتى الاثنين المقبل، للتوصل لاتفاق بشأن موعد جديد لإقامة الكلاسيكو.

ورفضت السلطات الإسبانية إقامة المباراة التي تدخل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من "الليغا"، يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب "كامب نو" في برشلونة، بسبب دعوات للتظاهر في نفس اليوم بشوارع المدينة، للتنديد بالأحكام التي أصدرها القضاء الإسباني ضد زعماء إقليم كتالونيا.

المصدر: الموقع الرسمي لريال مدريد