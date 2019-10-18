ريال مدريد يفتقد لجهود عدد من لاعبيه أمام مايوركا

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد سيفتقد لجهود عدد من لاعبيه بسبب الإصابة في مباراته ضد مضيفه ريال مايوركا، غدا السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن الثلاثي لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش وغاريث بيل لم يشاركوا في مران الفريق الملكي صباح اليوم الجمعة، لعدم تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم خلال فترة التوقف الدولي.

بينما عاد للمشاركة في المران كل من الثلاثي: المدافع الفرنسي رافائيل فاران، وحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، والألماني توني كروس الذي يسابق الزمن للتعافي من الإصابة، لكن الشكوك تحوم حول وجوده في قائمة اللاعبين استعدادا للمباراة.

كما شارك اللاعب الشاب، فيكتور شوست، مدافع فريق الكاستيا، في المران بطلب من المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الليغا برصيد 18 نقطة، بينما يشغل ريال مايوركا المركز الثامن عشر على سلم الترتيب، برصيد 7 نقاط فقط.

المصدر: وكالات