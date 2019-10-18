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اتهام مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري فيرغيسون بالتلاعب بنتائج المباريات

الرياضة

اتهام مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري فيرغيسون بالتلاعب بنتائج المباريات
AFP
اتهام مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري فيرغيسون بالتلاعب بنتائج المباريات
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قال أحد وكيل لاعبي كرة القدم، يدعى جوزيبي باليارا، إنه قدم قبل سنوات رشوة للمدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، الاسكتلندي أليكس فيرغيسون، مقابل خسارة فريقه لإحدى المباريات.

وادعى باليارا، الذي يتم التحقيق معه حاليا في قضايا رشاوي، أنه أهدى ساعة "روليكس" تبلغ قيمتها نحو 30 ألف جنيه إسترليني لفيرغيسون، مقابل ترتيب الأخير نتيجة إحدى المباريات في دوري أبطال أوروبا.

كما اتهم باليارا، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، باستخدام مخططات مختلفة، للحصول على نسب من الصفقات التي يبرمها اليونايتد.

يذكر أن فيرغيسون، تولى مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد بين العامين 1986 و2013، وتوج مع الفريق بـ13 لقبا في مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى ألقاب أخرى في بطولات محلية وقارية.

وكان المدرب الاسكتلندي فيرغيسون البالغ حاليا 78 عاما، أعلن اعتزاله التدريب مباشرة بعد رحيله عن اليونايتد.

المصدر: matchtv.ru

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