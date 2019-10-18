ندوة صحفية ساخنة ومثيرة بين هاري وريكو قبيل نزالهما المرتقب (فيديو)

شهدت الندوة الصحفية التي عقدها البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ، بدر هاري، ومنافسه الهولندي، ريكو فيرهوفن، أمس، ملاسنات حادة، وذلك قبيل نزالهما المرتقب في 21 ديسمبر المقبل.

وعلى غرار النزالات القوية بين أبطال العالم في الرياضات القتالية، لم تخل مواجهة البطلين من المشاحنات، وتبادل للشتم والسب، والتقليل من شأن بعضهما البعض الآخر.

وأكد البطل المغريي، أنه استعد بما فيه الكفاية لهذا النزال التاريخي، ومن بين أهدافه الأساسية، تحقيق الفوز على ريكو، متوعدا إياه بإسقاطه، حيث خاطبه قائلا: "أنت مجرد ممثل، وسأسقطك"، فرد عليه ريكو: "أنا لست ممثلا وأنت لست مقاتلا ولا تجيد حتى الحديث باللغة الإنجليزية" في إشارة إلى استخدام هاري عبارة مغربية لشتم منافسه الهولندي.

ويدخل هذا النزال، الذي ستحتضنه مدينة أرنهايم الهولندية، ضمن بطولة "GLORY Collision2"، ويعتبر من بين أكبر النزالات العالمية التي ستشهد إقبالا جماهيريا غفيرا، وتغطية إعلامية من طرف أكثر من 50 قناة تلفزيونية عالمية.

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وكان ريكو قاد تغلب على هاري في نزال جمعهما في العام 2016، بعد انسحاب البطل المغربي إثر تعرضه لكسر على مستوى المرفق الأيمن.

المصدر: وكالات