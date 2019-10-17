الاتحاد المصري لكرة القدم: عقوبات على المحرضين للأندية في الكأس

كشف مسؤولون في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أنه سيتم إحالة محرضي الأندية على عدم خوض مباريات مسابقة الكأس المحلية خلال الفترة الأخيرة إلى لجنة الانضباط.

وأوضح مسؤولو الاتحاد أن هناك بندا في لجنة الانضباط بإحالة من يحرض على الشغب أو الخروج عن النص للجنة لمعاقبته بما يتماشى مع الفعل الذي ارتكبه، وهو ما سيتم العمل عليه وتقديم المحرضين للجنة لمعاقبتهم، بعد تردد أنباء عن التحريض من قبل بعض الأشخاص للأندية على ذلك لإحراج اتحاد الكرة.

وتم إلغاء 7 مباريات لرفض الأندية خوضها على الرغم من وجود لاعبيها في الملعب، وفرضت عقوبات على هذه الأندية الـ 14 بغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل ناد، إلى جانب منعها من المشاركة الموسم المقبل في مسابقة كأس مصر.

المصدر: وكالات