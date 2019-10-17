الاتحاد الإسباني يحدد الموعد الجديد "لكلاسيكو" برشلونة وريال مدريد

قررت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، في ظل الاحتجاجات الحالية في إقليم كتالونيا.

واستقرت اللجنة على تأجيل المباراة، التي كان من المقرر إقامتها في 26 أكتوبر الجاري، في ملعب "(كامب نو"، إلى يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل.

وكانت رابطة الليغا قد طلبت من برشلونة وريال مدريد، أمس الأربعاء، نقل "كلاسيكو" الذهاب من ملعب "كامب نو" إلى معقل ريال مدريد "سانتياغو برنابيو"، لكن الفريقين الملكي والكتالوني رفضا الأمر.

ورفض الأمن الإسباني، إقامة المباراة يوم 26 أكتوبر الجاري، حيث من المتوقع قيام مظاهرة حاشدة في نفس اليوم بشوارع برشلونة.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليغا، برصيد 18 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن وصيفه برشلونة، حامل اللقب.

المصدر: وكالات