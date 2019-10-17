 
مباشر
عاجل
بينس: الولايات المتحدة بدأت العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية شمال شرق سوريا

تقرير: إسبانيا قد تعلن موعدا جديدا لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

الرياضة

تقرير: إسبانيا قد تعلن موعدا جديدا لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد
AFP
تقرير: إسبانيا قد تعلن موعدا جديدا لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mjwj

توقعت صحيفة "الموندو"، اليوم الخميس، أن يعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعدا جديدا لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، بسبب الاحتجاجات المتزايدة في إقليم كتالونيا.

وطلبت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا"، في وقت سابق، نقل المباراة المقررة في 26 أكتوبر الجاري، إلى العاصمة مدريد بسبب الاحتجاجات.

ويستعد برشلونة لاستقبال ريال مدريد في كلاسيكو الذهاب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا"، تزامنا مع دعوات حاشدة للمظاهرات في شوارع مدينة برشلونة، للتنديد بالأحكام الصادرة ضد زعماء إقليم كتالونيا.

وقضت المحكمة العليا بسجن تسعة زعماء انفصاليين بسبب محاولة فاشلة للاستقلال عن إسبانيا في العام 2017، حيث نظموا استفتاء للانفصال اعتبره القضاء غير قانوني.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حادث مروع يودي بحياة عشرات المعتمرين في السعودية