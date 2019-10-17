تقرير: إسبانيا قد تعلن موعدا جديدا لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

توقعت صحيفة "الموندو"، اليوم الخميس، أن يعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعدا جديدا لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، بسبب الاحتجاجات المتزايدة في إقليم كتالونيا.

وطلبت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا"، في وقت سابق، نقل المباراة المقررة في 26 أكتوبر الجاري، إلى العاصمة مدريد بسبب الاحتجاجات.

🚨💥 Competición puede decidir esta tarde si se aplaza o no el Clásico entre Barça y Real Madrid https://t.co/hoJ81zgkN9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 17, 2019

ويستعد برشلونة لاستقبال ريال مدريد في كلاسيكو الذهاب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا"، تزامنا مع دعوات حاشدة للمظاهرات في شوارع مدينة برشلونة، للتنديد بالأحكام الصادرة ضد زعماء إقليم كتالونيا.

وقضت المحكمة العليا بسجن تسعة زعماء انفصاليين بسبب محاولة فاشلة للاستقلال عن إسبانيا في العام 2017، حيث نظموا استفتاء للانفصال اعتبره القضاء غير قانوني.

المصدر: وكالات