بالفيديو.. هدف نادر بضربة رأسية من منتصف الملعب

شهدت مباراة جمعت بين "باسفورد يونايتد" و"يونايتد أوف مانشستر"، ضمن منافسات دوري الدرجة السابعة الإنجليزي لكرة القدم، تسجيل هدف رائع بضربة رأسية من مسافة بعيدة.

وفي الدقيقة 62، حاول أحد مدافعي فريق "يونايتد أوف مانشستر"، إبعاد الكرة عن مرماه، فأرسلها طويلة إلى منتصف الملعب، ليردها مدافع "باسفورد"، ستيفان غالينسكي، بضربة رأسية من منتصف ملعب فريقه، فطارت الكرة عالية قبل أن ترتطم بالأرض، لتتجاوز حارس "يونايتد أوف مانشستر"، الذي ارتكب هفوة كبيرة بخروجه عن مرماه، لتستقر الكرة في الشباك، وتنطلق بعدها احتفالات لاعبي "باسفورد" بهذا الهدف الرائع والنادر في ملاعب كرة القدم.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



Footage by kind permission of @FCUnitedMcr#slabheadstef@SoccerAM@BBCMOTDpic.twitter.com/oRIE8WXS47 — Basford United FC (@Basfordutdfc) October 16, 2019

وانتهت المباراة بفوز "باسفورد" بثلاثة أهداف لهدف واحد.

المصدر: eurosport.ru