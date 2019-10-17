البطل الإيرلندي ماكغريغور يكشف موعد نزاله المقبل ومنافسه

من المرجح أن يعود البطل السابق في وزنين مختلفين في منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، الإيرلندي كونور ماكغريغور، لحلبات القتال، في ديسمبر المقبل لمواجهة الأمريكي فرانكي إدغار .

وألمح ماكغريغور إلى إمكانية مواجهة إدغار في ديسمبر المقبل، بتهنئته هذا الأخير بعيد ميلاده.

وكتب ماكغريغور على "تويتر": "عيد ميلاد سعيد فرانكي، أراك في ديسمبر".

ورد إدغار قائلا: "شكرا.. لقد أعطيت موافقتي (على إقامة النزال)، الأمر يتوقف عليك أنت ودانا وايت (رئيس UFC) لتحقيق ذلك".

ويعتبر ماكغريغور (30 عاما)، أكثر المقاتلين شعبية وإثارة للجدل في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، عندما نال حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

ولم يخض ماكغريغور أي نزال منذ خسارته في أكتوبر 2018، أمام الروسي حبيب نورمحمدوف، في معركتهما الشهيرة على لقب بطل العالم للوزن الخفيف، خلال دورة "UFC 229" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

أما إدغار، فقد خسر أيضا آخر نزال خاضه، وكان في يوليو الماضي أمام مواطنه ماكس هولوي.

المصدر:matchtv.ru