نجم منتخب أوكرانيا يتقدم للزواج من صحفية في الملعب والرد على طريقة رونالدو

استغل الأوكراني ألكسندر زينتشنكو، فرصة تأهل منتخب بلاده، الاثنين الماضي، إلى كأس أوروبا 2020، وتقدم للزواج من صديقته الصحفية الرياضية فلادا سيدان، على أرضية ملعب كييف الأولمبي.

ونشر زينتشنكو عبر حسابه في "إنستغرام"، صورة للحظة تقديمه عرض الزواج، حيث ظهر داخل الملعب وهو يجثو على ركبتيه، ومحاطا بباقات ضخمة من الورود الحمراء.

وعلق ابن الـ22 عاما على الصورة قائلا: "أهم نعم في حياتي"، في إشارة إلى قبول فلادا طلبه للزواج.

من جهتها، نشرت فلادا، المعروفة بتشجيعها للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة عبر حسابها في إنستغرام تجمعها بزينتشنكو، وأرفقتها بكلمة باللغة البرتغالية "SIIII"، أي نعم، وهي نفس الصرخة المعتادة التي يطلقها رونالدو في كل مرة يحتفل فيها بتسجيل الأهداف.

كما نشرت الإعلامية الرياضية الأوكرانية، صورة أخرى على حسابها، تجمعها بنجمها المفضل رونالدو، التقطتها بعد تأهل أوكرانيا إلى أمم أوروبا 2020 عقب الفوز على البرتغال 2-1 الاثنين الماضي.

ويعد زينتشنكو، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي، من أبرز لاعبي منتخب أوكرانيا راهنا، حيث خاض معه 7 مباريات في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، وسجل هدفا واحدا.

وباتت أوكرانيا، خامس منتخب بعد بلجيكا، وإيطاليا، وروسيا، وبولندا، يتأهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا المزمع إقامتها في 12 دولة أوروبية خلال الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو 2020.

المصدر:sport-express.ru