وضع نادي ريال مدريد خطة أمنية محكمة لحماية أجواء المركز التدريبي التابع له في منطقة "فالديباس" بالقرب من العاصمة الإسبانية، من عمليات التجسس بواسطة الطائرات المسيرة "الدرون".

وقررت إدارة النادي الملكي استخدام تقنية مضادة للطائرات المسيرة "الدرون"، لتجنب المواقف غير السارة أو حتى الخطرة، في أعقاب سلسلة من عمليات السطو التي استهدفت اللاعبين ومنازلهم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مسؤولين من ريال مدريد التقوا مع قادة من الشرطة لمناقشة عمليات السطو، لكن إدارة النادي حريصة على اتخاذ إجراء إضافي.

وقال ريال مدريد إنه يدرك خطورة عمليات التجسس بواسطة الطائرات المسيرة، على الرغم من أن ملعب التدريب الواقع في "فالديباس" قريب من مطار مدريد مما يجعله أكثر أمانا.

وللطائرات المسيرة استخدامات مختلفة، فقد أدخلت بعض الأندية هذا النوع من الطائرات بدون طيار كجزء من نظامها التدريبي لتسجيل كل تفاصيل حركات اللاعبين خلال الحصص التدريبية، وكان أول من فعل ذلك في إسبانيا هو نادي غرناطة.

لكن أندية أخرى مثل غريميو البرازيلي، استخدمتها للتجسس على فريق آخر منافس له هو فريق لانوس الأرجنتيني في بطولة "كوبا ليبرتادوريس".

المصدر: وكالات