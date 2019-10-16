مانشستر يونايتد يفتقد لجهود "حامي عرينه" قبل موقعة ليفربول

تلقى مانشستر يونايتد ضربة موجعة قبل المواجهة المرتقبة ضد ضيفه ليفربول، يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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فقد تأكد غياب حارس مرمى فريق "الشياطين الحمر" الإسباني دافيد دي خيا، عن مباراته ضد ضيفه "الريدز"، بعد تعرضه لإصابة خلال لقاء منتخب بلاده أمام مضيفه السويدي (1-1)، أمس الثلاثاء، في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ووفقا لصحيفة "صن"، فإن مانشستر يونايتد، يخشى أن تتسبب الإصابة في غياب دي خيا لمدة طويلة قد تصل إلى شهرين، وبالتالي سيغيب عن مباراة كأس الرابطة الإنجليزية أيضا ضد تشيلسي، نهاية أكتوبر الجاري.

وسيضطر النرويجي، أولي جونار سولسشار، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى الدفع بالحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو أساسيا في جميع البطولات.

ويشغل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر على سلم ترتيب "البريميرليغ"، برصيد 9 نقاط، وتفصله 15 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول.

المصدر: وكالات