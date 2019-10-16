صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة الفيلم الكرتوني "موانا" (صور)

احتفل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة أحد الشخصيات الكرتونية في فيلم "موانا" الشهير.

وظهر صلاح في صور نشرها عبر حسابه في "تويتر"، رفقة ابنته مرتديا ملابس بطل الفيلم الكرتوني "موانا".

وعلق على الصورة قائلا: "أنا، ماوي، أحضر لك موانا! عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".

و"موانا" هو فيلم رسوم متحركة أمريكي ثلاثي الأبعاد يجمع بين الغناء والمغامرة والكوميديا.

المصدر: وكالات