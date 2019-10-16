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وزير الرياضة التركي يعلق على فتح "اليويفا" تحقيقا ضد منتخب بلاده

الرياضة

وزير الرياضة التركي يعلق على فتح
AFP Alain JOCARD
وزير الرياضة التركي يعلق على فتح "اليويفا" تحقيق ضد منتخب بلاده
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انتقد وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو، فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا ضد لاعبي منتخب بلاده، إثر أدائهم التحية العسكرية في مباراتين ضد ألبانيا وفرنسا.

وقال أوغلو على هامش مشاركته في اجتماع كتلة العدالة والتنمية في البرلمان التركي اليوم: "هذا مناف للعقل، وغير منطقي (..) لا أعتقد أنهم سيقترفون مثل هذا الخطأ".

وعقب تسجيل هدف الفوز على ألبانيا وهدف التعادل مع فرنسا، أدى لاعبو المنتخب التركي التحية العسكرية، في إشارة منهم لدعم الجنود الأتراك المشاركين في الهجوم التركي على الأكراد في سوريا.

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وعلى إثر ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، فتح تحقيق بدعوى قيام اللاعبين بـ"استفزازات سياسية" خلال المباراتين المندرجتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

المصدر: "الأناضول"

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