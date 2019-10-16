القديس جورج متحديا نورمحمدوف: سأعود إلى القفص لمواجهة حبيب

صرح بطل العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) السابق الكندي، جورج سان - بيير، بأنه مستعد للعودة إلى القفص بعد اعتزاله، لمواجهة الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة (UFC).

ونقلت صحيفة "TSN" عن جورج سان - بيير الملقب بـ "القديس"، قوله: "مصطلح الاعتزال لا يعني شيئا. إذا كانت هناك مواجهة صحيحة، فهم يعرفون أين يجدونني".

وأضاف: "لقد قمنا بمحاولات لإقامة هذه المواجهة، لكننا فشلنا. كل هذا يتوقف على الظروف. إذا كان العقد جيدا، فسأقول نعم "للنزال ضد حبيب)".

وكشف فراس زهابي مدرب المقاتل الكندي، في وقت سابق، أن السبب وراء اعتزال "القديس" هو إدراكه بعدم وجود فرصة لمواجهة البطل الروسي.

وقال فراس زهابي حينها: "جورج سان - بيير لم يستطع الحصول على فرصة خوض النزال الذي كان يسعى إليه، أراد خوض المواجهة الأخيرة (في مسيرته الاحترافية) ضد حبيب. أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد وراء عودته. على الأرجح، شعر بأنه سيتعين عليه الانتظار طويلا، ولن يقام النزال، ولذا قرر بأن الوقت قد حان لوضح حد لمسيرته، لأنه لعب لسنوات عديدة".

وأوضح المدرب: "لقد تم تداول احتمال نزال بين حبيب وجورج قبل مواجهة (الإيرلندي كونور ماكغريغور ونورمحمدوف). هناك دائما خطر التعرض للهزيمة، بعد فوز حبيب على كونور، اعتقدت أن سان بيير كان من الممكن أن يخوض نزالا ضد نورمحمدوف، لكن ذلك لم يحدث".

وخاض بطل العالم سابقا في وزنين مختلفين، جورج سان – بيير (37 عاما) خلال مسيرته الاحترافية 28 نزالا، حقق فيها 26 انتصارا، مقابل خسارتين فقط.

المصدر: وكالات