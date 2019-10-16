بالفيديو.. احتفال صاخب لزينتشنكو بعد تأهل أوكرانيا لأمم أوروبا

احتفل الظهير الأيسر لمنتخب أوكرانيا ألكسندر زينتشنكو بشكل صاخب بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020، عقب تحقيق نتيجة الفوز على البرتغال 2-1 الاثنين الماضي.

ونشر نادي مانشستر سيتي، الذي يدافع زينتشنكو عن ألوانه حاليا، فيديو للظهير الأيسر الأوكراني بعد مباراة البرتغال، يظهر فيه اللاعب وهو يحتفل بشكل مثير، حيث لم يتمالك فرحته، وظل يحتفل بالتأهل في المنطقة الإعلامية وأثناء محاولة إحدى الصحفيات إجراء مقابلة معه، وواصل احتفالاته حتى الأستوديو التحليلي للمباراة.

وردد زينتشنكو خلال احتفاله بعض الأهازيج وعبارة "نحن في كأس أمم أوروبا".

وباتت أوكرانيا، خامس منتخب بعد بلجيكا، وإيطاليا، وروسيا، وبولندا، يتأهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا المزمع إقامتها في 12 دولة أوروبية خلال الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو 2020.

المصدر: sportmail.ru