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رسميا.. الاتحاد المصري يؤجل قمة الأهلي والزمالك

الرياضة

رسميا.. الاتحاد المصري يؤجل قمة الأهلي والزمالك
رسميا.. الاتحاد المصري يؤجل قمة الأهلي والزمالك
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة لحساب الأسبوع الرابع من الدوري المحلي.

وقال الاتحاد المصري في بيان مقتضب نشره عبر حسابه في موقع "تويتر": "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق".

وفي تدوينة أخرى، أشار الاتحاد إلى أنه قرر تقديم مباراة الزمالك والمقاولون ضمن الجولة الخامسة لتقام يوم السبت المقبل، حيث كتب: "قررت إدارة المسابقات تأجيل مباراة المقاولون مع أسوان المحدد لها يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة ويحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة، وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة لتقام يوم السبت المقبل في ملعب السلام".

المصدر: الاتحاد المصري

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