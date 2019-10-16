منتخب المغرب يسقط بثلاثية في عقر داره أمام الغابون (فيديو)

سقط المنتخب المغربي لكرة القدم بنتيجة 3-2 أمام ضيفه الغابوني، في مباراة ودية جمعتهما أمس على أرضية الملعب الكبير في طنجة، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وبادر الغابونيون لافتتاح باب التسجيل، بحلول الدقيقة 22، عن طريق اللاعب سالم بوبندزا، بعد استغلاله هفوة دفاعية في الخط الخلفي للمنتخب المغربي.

وبعد عشر دقائق، تمكن المنتخب المغربي من تعديل النتيجة، بهدف حمل توقيع القائد نور الدين أمرابط.

ومع بداية الشوط الثاني، وضع دينس بوانكا، منتخب الغابون في المقدمة مجددا، بتسجيله الهدف الثاني (الدقيقة 48)، بعدما استثمر هفوة دفاعية فادحة من المدافع المغربي جواد الياميق.

واحتسب الحكم السنغالي عيسى سي، ركلة جزاء لـ"أسود الأطلس" في الدقيقة 69، انبرى له أمرابط بنجاح، لكن هذا الهدف لم يثبط من عزيمة وإصرار الغابونيين في انتزاع فوز معنوي من المغرب، وتأتى لهم ذلك، بعدما أحرز الظهير الأيمن لمنتخب المغرب عصام الشباك، هدفا بالخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لمصلحة الفهود الغابونية.

المصدر: RT