استقالة رئيس اتحاد الكرة البلغاري على خلفية هتافات عنصرية في مباراة إنجلترا

استقال رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم بوريسلاف ميهايلوف من منصبه اليوم، عقب أحداث عنصرية تخللت مباراة المنتخب الأول ضد إنجلترا أمس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

ودعا رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في وقت سابق اليوم ميهايلوف إلى الاستقالة، بعد أن تسببت تلك الأحداث في توقف المباراة مرتين، في إطار توصيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الخاصة بمواجهة الأحداث العنصرية في الملعب والتي تتألف من ثلاث خطوات متدرجة.

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وأدى أعضاء "ألتراس" منتخب بلغاريا تحيات ممنوعة، وهتفوا بعبارات عنصرية، ورفعوا العديد من القمصان عليها شعار "لا للاحترام".

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز إنجلترا بسداسية نظيفة.

المصدر: وكالات