كشف قائمة المرشحين لجائزة "الفتى الذهبي"

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، قائمة المرشحين للفوز بجائزة "الفتي الذهبي" لعام 2019، والتي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم صاعد لم يتجاوز عمره الـ21 عاما.

وضمت القائمة 20 لاعبا، بينهم نجم نادي برشلونة الصاعد أنسو فاتي، والوافد الجديد على نادي أتليتيكو مدريد فيليكس سانشيز، ومتوسط ميدان نادي أرسنال ماتيو الغندوزي، بينما غاب عن القائمة، اسم نجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الذي قدم مستويات رائعة في الموسمين الماضيين، وساهم بشكل كبير في فوز منتخب بلده فرنسا بمونديال 2018.

وجاءت القائمة كالآتي: الهولندي ماثياس دي ليخت (يوفنتوس)، الكندي ألفونسو ديفيس (بايرن ميونخ)، الإيطالي دوناروما (ميلان)، الإسباني أنسو فاتي (برشلونة)، الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)، الفرنسي ماتيو غندوزي (أرسنال)، النرويجي إيرلينغ هالاند (ريد بول)، الألماني كاي هافيرتز (ليفركوزن)، البرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، الصربي ديان جوفيليك (فرانكفورت)، الإيطالي مويس كين (إيفرتون)، الكوري الجنوبي لي كانغ إن (فالنسيا)، الأوكراني أندري لونين (بلد الوليد)، الهولندي دونيل مالين (آيندهوفن)، الإنجليزي ماسون ماونت (تشيلسي)، البرازيلي رودريغو (ريال مدريد)، الإنجليزي جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، الإسباني فيران توريس (فالنسيا)، البرازيلي فينيسيوس (ريال مدريد)، الإيطالي نيكولاس زانيولو (روما).

وسيحدد الفائز بالجائزة بناء على تصويت صحفيين يشتغلون في مجلات وصحف رياضية رائدة.

وسيعلن عن اسم الفائز في حفل سيقام في تورينو، في الـ16 من ديسمبر المقبل.

المصدر: Tuttosport