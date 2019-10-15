رئيس وزراء بلغاريا يطالب رئيس اتحاد الكرة بالاستقالة بعد أحداث مباراة إنجلترا

قال وزير الرياضة البلغاري كراسين كراليف، إن رئيس الوزراء بويكو بوريسوف دعا رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد إلى الاستقالة عقب أحداث عنصرية تخللت مباراة المنتخب الأول ضد إنجلترا أمس.

وصرح كراليف اليوم: "تعلمون حجم الجهد الذي قامت به الحكومة لتطوير كرة القدم البلغارية في السنوات الأربع الماضية".

وتابع "لكن بعد الأحداث الأخيرة ومع الأخذ في الاعتبار الصورة الكاملة لكرة القدم في البلاد والأحداث التي وقعت الليلة الماضية، أمرني رئيس الوزراء اعتبارا من اليوم بتعليق كافة العلاقات مع الاتحاد البلغاري لكرة القدم بما في ذلك الجوانب المالية حتى استقالة (الرئيس) بوريسلاف ميهايلوف".

وتوقفت مباراة بلغاريا وإنجلترا التي أقيمت في صوفيا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، توقفت مرتين، بعد إطلاق بعض الجماهير البلغارية هتافات عنصرية تجاه لاعبي المنتخب الإنجليزي.

وقرر الحكم إيقاف اللقاء للمرة الأولى، بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول، وقام على إثرها المذيع الداخلي بتحذير الجماهير، وأنه من الممكن اتخاذ قرار بإمكانية تأجيل أو إلغاء اللقاء في حال تكرار تلك الهتافات.

واستأنف بعدها الحكم المواجهة بين المنتخبين ليتكرر نفس السيناريو قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، ليتم اتخاذ قرار بإيقاف اللقاء مجددا.

وانتهت المباراة بفوز إنجلترا بسداسية نظيفة.

المصدر: وكالات