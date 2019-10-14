لعنة الإصابات تلاحق نيمار وتبعده لفترة طويلة

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن نجمه البرازيلي نيمار، سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب إصابة تلقاها خلال مباراة ودية بين منتخب بلاده ونيجيريا.

وخرج نيمار مبكرا، في الدقيقة 12، بعد أن شعر بالألم في العضلة الخلفية، لم يستطع على إثرها إكمال المباراة، التي جرت يوم الأحد في سنغافورة، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وأوضح نادي العاصمة الفرنسية أن الفحوص التي أجراها اللاعب بعد المباراة أظهرت معاناته من إصابة في أعلى العضلة الخلفية للفخذ.

وتم تشخيص الإصابة بالرنين المغناطيسي خضع له اللاعب الاثنين، على أن يجرى له تقييم طبي جديد "خلال ثمانية أيام، لكن مهلة العودة الى المنافسة تقدر بأربعة أسابيع، بحسب تطور حالته".

وسيغيب نيمار عن أربع مباريات في الدوري الفرنسي، في حال امتد غيابه لأربعة أسابيع كاملة، أبرزها اللقاء المرتقب ضد مرسيليا في 17 أكتوبر الجاري، إضافة إلى مباراتين ضد كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

المصدر: وكالات