رواتب ضخمة لـ "الشياطين الحمر" من دون مردود مناسب

أنفقت إدارة نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، أموالا ضخمة على دفع رواتب اللاعبين، في الموسم الماضي، أكثر من أي فريق آخر من بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

وبلغت قيمة رواتب لاعبي "الشياطين الحمر" في الموسم الماضي، 332 مليون جنيه إسترليني، حوالي 6.5 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا، بالرغم من أنه سجل أسوأ بداية في الدوري.

ونشر المدون سويس رامبل هذه الأرقام بناء على التقرير المالي الرسمي للنادي لموسم (2018-2019)، وارتفع معدل الإنفاق على الرواتب إلى أرقام قياسية في عالم كرة القدم الإنجليزية خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو (43 %).

بدورها ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن مقدار الرواتب ارتفع حوالى 100 مليون جنيه إسترليني العام الماضي فقط، وذلك بعد أن قرر النادي دفع أعلى راتب في "البريمير ليغ"، للمهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز والمقدر بـ 505 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولا يزال يدفع له حاليا 385 ألف جنيه إسترليني، رغم إعارته إلى إنتر ميلان.

ويحصل حارس مرماه الإسباني، دافيد دي خيا، على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بعد تجديد عقده مؤخرا، ويدفع ثالث أعلى راتب في الفريق للاعبه الفرنسي بول بوغبا ويقدر بـ 290 ألف جنيه إسترليني.

ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 264 مليون جنيه إسترليني سنويا، ويليه مانشستر سيتي وفي المركز الثالث بمبلغ 260 مليون جنيه إسترليني، وتشيلسي برصيد 244 مليون جنيه إسترليني، وأرسنال بـ 223 مليون جنيه إسترليني، وتوتنهام برصيد 148 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات