كشف موقف صلاح وأليسون من المشاركة في موقعة مانشستر يونايتد

أكدت صحيفة "الغارديان"، أن نجمي نادي ليفربول، المهاجم المصري محمد صلاح، وحارس المرمى البرازيلي أليسون، جاهزان للمشاركة مع الفريق في المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن أليسون بات جاهزا لخوض مباراة مانشستر يونايتد المقررة الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعافيه من إصابته بصورة نهائية.

وأوضحت أن أليسون، الذي أصيب خلال مباراة الفريق الأحمر ضد نوريتش سيتي 4-1 في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز في 9 أغسطس الماضي، خاض برنامجا تدريبيا مكثفا، بشكل فردي على مدار الأسبوع الماضي، ولم يعان خلاله من أي انتكاسات.

Alisson ready for injury return as Liverpool visit Manchester United https://t.co/8MzA2cMq7g — The Guardian (@guardian) October 14, 2019

وأكدت الصحيفة البريطانية أيضا، جاهزية صلاح لخوض "ديربي" إنجلترا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولية الحالية.

وستشكل مشاركة الثنائي أمام مانشستر يونايتد، دافعا كبير لليفربول، الباحث عن تحقيق فوزه التاسع على التوالي في الدوري، لمواصلة الريادة ومساعيه للتتويج بلقب "البريمير ليغ" للمرة الأولى منذ العام 1990.

المصدر: وكالات